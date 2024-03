8 marzo: Mef, evento “al fianco delle donne” su condizione femminile nella Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convegno ha avuto al centro delle numerose discussioni e interventi il tema della condizione femminile nei ruoli più prestigiosi, cosiddetti apicali, della pubblica amministrazione e in generale nel mondo dell'economia e delle finanze. Un dialogo franco, onesto, in cui le donne e gli uomini che hanno partecipato si sono interrogati e dato opinioni sulle difficoltà (ancora tante) per raggiungere una vera parità di genere a tutti i livelli: sociale, economica soprattutto e personale. Un momento speciale è stato dedicato a Sara Mastroianni, giovane e apprezzata funzionaria scomparsa prematuramente lo scorso anno a causa di una malattia. A Sara è stata dedicata una sala nella sede del Mef di Piazza Dalmazia. La facciata del Palazzo delle Finanze di via XX settembre, in occasione della giornata internazionale della donna, rimarrà illuminata di viola fino al 10 marzo con una soluzione a basso impatto energetico. (Com)