8 marzo: Catarci (La Sapienza), sostenere donne in discipline tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa "Donne innovazione futuro" vuole rappresentare le tante potenzialità che hanno le donne soprattutto nelle discipline tecnologiche e del digitale, "ovvero quelle discipline che stanno cambiando il mondo e che purtroppo sono ancora parzialmente inespresse, perché non ci sono ancora abbastanza ragazze che acquisiscono le competenze digitali, e anche coloro che lo fanno non intraprendono una scelta lavorativa in questo settore, non riescono a sfondare il famoso soffitto di cristallo". Lo ha detto Tiziana Catarci, docente di ingegneria informatica all'università La Sapienza di Roma e direttrice del dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Roberti, in occasione dell'iniziativa "Donne, Innovazione, Futuro", nel Centro studi Americani, a Roma. "Di problematiche ce ne sono tante - ha aggiunto - ma vediamo che piano piano c'è un germe di crescita, e sicuramente iniziative come questa la possono sostenere ed enfatizzare. Le ragazze hanno bisogno di esempi positivi, di credere in sé stesse e di superare gli stereotipi. Queste sono discipline bellissime, perché hanno a che fare con la risoluzione di problemi in qualunque settore. Quindi bisogna separare le discipline del digitale dallo stereotipo del nerd, che tiene lontane tante ragazze", ha concluso Catarci. (Rer)