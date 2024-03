Forza Italia: Bergamini, squadra cresce, buon lavoro a Pittalis, Cappellacci e Rini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pietro Pittalis, neo segretario regionale in Sardegna, Ugo Cappellacci, responsabile Insularità del partito e Emily Rini, nominata alla guida del dipartimento per la montagna, “le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia. “La squadra di Forza Italia, con Antonio Tajani alla guida, si rafforza, cresce e si radica sul territorio. Lavoreremo insieme per crescere ancora di più e dare al Paese risposte concrete con i nostri progetti, idee e proposte", aggiunge. (Rin)