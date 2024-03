Dossieraggio: Foti (Fd’I), cittadini hanno diritto di sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo la politica, “tutti cittadini hanno il diritto di sapere chi sono i mandanti di questa operazione perché è evidente - lo hanno detto ieri due procuratori ascoltati dalla Commissione antimafia - che Striano non ha agito da solo”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. “È tra l'altro molto preoccupante che dopo la rimozione di Striano siano avvenuti nuovamente degli accessi che si sono riscontrati in ragione di una impropria fuga di notizie", ha aggiunto. (Rin)