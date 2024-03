Mps: concluso con successo collocamento obbligazione da 500 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con l'Italia 45 per cento, Regno Unito e Irlanda complessivamente 39 per cento e altri Paesi 16 per cento. La nuova obbligazione unsecured Senior Preferred è emessa a valere del Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente destinato ad investitori istituzionali. Il rating atteso è Ba3 da parte di Moody's, BB da parte di Fitch e BB Low da parte di Dbrs e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Citi, Jp Morgan, Jefferies, Mediobanca, NatWest Markets e Ubs, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers & Bookrunners. Con tale operazione, la Banca consolida la capacità di accesso al mercato del funding internazionale, proseguendo nell'implementazione del funding plan definito nel Piano industriale 2022-2026. (Com)