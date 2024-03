8 Marzo: a Roma e nel Lazio le donne rispondono al precariato investendo su loro stesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qualche tempo, sui giornali e in tv, a cena in famiglia e nei bar, si parla di più di pari opportunità. È un’ondata mediatica in crescita e che è esplosa dopo l’uccisione della 22enne di Vigonovo, Giulia Cecchettin. Tuttavia, nonostante il numero incalcolabile di parole in più prodotte negli ultimi anni sul tema, le rilevazioni sul differenziale retributivo e sull’occupazione, tra donne e uomini, mostrano uno scenario in costante peggioramento. Secondo la Cgil nella fascia di età tra i 35 e i 39 anni, a Roma e nel Lazio, il 58 per cento delle donne non lavora a fronte di un solo 8 per cento di uomini. E se nel 2018 le donne laziali e romane guadagnavano ogni anno, in media, 3.042 euro in meno degli uomini, nel 2022 – secondo la rilevazione della Uil locale – sono arrivate a incassare ancora meno: 3.295 euro. Il dato è ancora più dolente per quelle impiegate nel privato: il gap per loro è aumentato di 544 euro in quattro anni, passando da 2.257 euro a 2.801 euro. (segue) (Rer)