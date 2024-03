8 Marzo: a Roma e nel Lazio le donne rispondono al precariato investendo su loro stesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne, però, lo hanno capito, forse lo hanno sempre saputo: con le parole non si invertono le tendenze. Così, al pessimismo della realtà, stanno opponendo le ragioni dell’ottimismo. E il nuovo corso parte da Roma che del Paese è Capitale e area di rappresentanza. In un otto marzo insolito, segnato quest’anno da diverse micro-contestazioni che hanno fatto eco al tradizionale corteo dei movimenti femministi, tra le strade del centro storico della città, oggi è arrivato un segnale positivo. Secondo i dati diffusi dalle Camere di commercio locali, con 97.136 imprese femminili, sulle 139.107 totali del Lazio, la provincia romana è prima in Italia per donne che - al lavoro sottopagato, ai contratti intermittenti, alla carenza di servizi per la prima infanzia e per la terza età - stanno rispondendo mettendosi in proprio e investendo sulle proprie capacità. In termini di impatto a oggi il 21,8 per cento delle imprese romane è donna. Se si alza lo sguardo su tutto il Lazio, poi, si scopre che a Viterbo le imprese femminili, nel 2023, hanno fatto un timido ma coraggioso passo in avanti che fa segnare uno +0,4 per cento: con 10.178 società, le aziende guidate da donne nel viterbese sono il 27,6 per cento del totale. In assenza di rilevazioni a Frosinone e Latina, invece, nel reatino si registra un lieve arretramento: le società condotte da donne sono diminuite dello 0,4 per cento, a oggi in tutto sono 3.871 ma ricoprono comunque il 26,2 per cento del totale. (segue) (Rer)