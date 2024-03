8 Marzo: a Roma e nel Lazio le donne rispondono al precariato investendo su loro stesse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quadro che gli esperti definiscono in chiaroscuro. Lasciando a chi governa l’onere di decidere se focalizzare l’attenzione sull’ombra o sulla luce. Secondo la vicepresidente del Lazio, Roberta Angelilli, che ha la delega allo Sviluppo economico: “Dobbiamo incoraggiare le ragazze, dando loro la possibilità di esprimere il proprio talento attraverso una formazione di qualità, che rafforzi le competenze digitali e scientifiche, orientate verso l’innovazione e a un accompagnamento verso l’imprenditorialità. Dobbiamo puntare a una parità reale, concreta, che si traduca in una parità di opportunità formative, di lavoro e di carriera. Le donne devono poter scegliere e intraprendere tutti i percorsi professionali e devono poter conciliare la vita professionale con la vita familiare”. Per l’assessora allo Sviluppo economico di Roma, Monica Lucarelli, titolare anche della delega alle Pari opportunità: “L'uguaglianza di genere non è solo un obiettivo morale, ma anche un imperativo economico” perché “investire nelle donne porta benefici tangibili per l'intera società, migliorando la produttività, la creatività e la competitività delle imprese. Per questo – spiega Lucarelli – dobbiamo superare gli ostacoli che impediscono alle donne di realizzare il proprio potenziale per garantire pari accesso a opportunità di formazione, carriera e leadership”. (segue) (Rer)