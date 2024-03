8 Marzo: a Roma e nel Lazio le donne rispondono al precariato investendo su loro stesse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E in questo contesto, “le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, devono impegnarsi al massimo su due fronti – osserva la vicepresidente Angelilli –. Da un lato c'è la sfida della valorizzazione delle competenze, dobbiamo utilizzare al meglio i fondi europei Fse per sostenere le ragazze che intraprendono percorsi formativi verso le materie Stem, orientando le donne alle nuove tecnologie tutte, inclusa l’intelligenza artificiale. Dall'altro lato c'è il tema del sostegno all’imprenditorialità con i fondi europei Fers dedicati alla creazione di nuove imprese e al rafforzamento di progetti imprenditoriali e start up femminili. A tal proposito pubblicheremo presto un bando regionale per sostenere l’imprenditoria femminile”. Inoltre, i dati sul tasso di occupazione e sul gap retributivo delle donne, “impongono un’azione urgente – aggiunge l’assessora Lucarelli –. Nel 2024 molte donne devono ancora fare una scelta tra l’essere madri e lavorare. È necessario promuovere politiche di sostegno alla maternità, come l'implementazione di asili nido, orari flessibili e congedi parentali condivisi. Bisogna permettere alle donne di conciliare lavoro e famiglia. È tempo di agire adottando politiche concrete”. In memoria delle ragioni per cui dall’8 marzo del 1975 in molti Paesi del mondo, anche in ricordo delle operaie morte in un incendio in fabbrica a New York nel 1908, si celebra la Giornata internazionale della donna: per fare ogni anno un punto, sperando che venga l’anno in cui non serva più fare alcun punto. (Rer)