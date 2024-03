© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Roma, per motivi amministrativi, ha diffidato gli organizzatori del concerto che si sarebbe dovuto svolgere domani ai Prati Fiscali a ricordo dell’attivista Forza Nuova Massimo Morsello. Ad organizzare sarebbe un’associazione che non avrebbe requisiti per una iniziativa del genere. Gli stessi organizzatori avrebbero assicurato che alla manifestazione parteciperanno i soli associati.(Rer)