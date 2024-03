Roma: L. Fontana, solidarietà a Parenzo per attacco subito a La Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà a David Parenzo "per il violento attacco subito” all’università La Sapienza. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “È grave e antidemocratico - ha aggiunto - il tentativo di soffocare una voce, ancor più in un luogo di confronto libero e di cultura come l'università. Esprimo la mia vicinanza al giornalista e la condanna per gli insulti che gli sono stati rivolti", ha concluso Fontana. (Rin)