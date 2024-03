8 marzo: tecnologia e futuro, da Lazio Innova evento su imprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare l'imprenditoria femminile nell'ambito del settore tecnologico e digitale. Questo l'obiettivo dell'iniziativa dal titolo "Donne, innovazione e futuro", organizzata da Lazio Innova al centro degli studi americani, a Roma, in occasione della Giornata internazionale delle donne. Si tratta di un modo per aumentare la consapevolezza delle potenzialità dei settori digitali e tecnologiche dove le donne sono ancora sotto rappresentate. "Quella di oggi è l'opportunità per incontrarsi, fare squadra e condividere esperienze imprenditoriali di successo. C'è molta innovazione, creatività, digitalizzazione e ricerca. Quindi donne che guardano al futuro e a quell'eccellenza di cui devono diventare sempre più protagoniste", ha spiegato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli. (segue) (Rer)