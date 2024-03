8 marzo: tecnologia e futuro, da Lazio Innova evento su imprenditoria femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, sono circa 250 le startup innovative: "l'imprenditoria femminile innovativa è un altro dei pilastri fondamentali su cui si deve sviluppare la sostenibilità e l'evoluzione dell'economia laziale, che ha bisogno delle energie e del talento delle donne. Donne che si mettono in campo e che non hanno paura anche in settori dove sono generalmente sottorappresentate - ha sottolineato Laura Tassinari, direttore operativo di Lazio Innova -. L'iniziativa di oggi è una celebrazione della Giornata internazionale delle donne vista da un'altra prospettiva. È una festa delle donne che si stanno spendendo e mettendo in campo le loro energie per lo sviluppo del nostro territorio e lo vogliono fare a partire dalle competenze cruciali per esprimere il loro talento in settori dove sono sotto rappresentate. Le Stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono competenze cruciali per le donne in questo momento in cui l'intelligenza artificiale è una tecnologia pervasiva e che ha bisogno di essere sviluppata dalle donne. Un'intelligenza in grado di prendere decisioni autonome e di creare contenuti non può essere solo patrimonio degli uomini", ha concluso Tassinari. (segue) (Rer)