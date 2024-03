8 marzo: tecnologia e futuro, da Lazio Innova evento su imprenditoria femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 10 per cento delle ragazze si iscrive alle professioni informatiche. "Vuol dire che le donne saranno ancora più fuori dalle professione che conteranno nei prossimi anni. Iniziative come questa hanno l'obiettivo di aumentare la consapevolezza delle ragazze e delle persone su questo problema, e quindi vanno favorite", ha spiegato Paola Velardi, professoressa ordinaria del dipartimento di informatica dell'Università La Sapienza di Roma. Giornate come quella di oggi vogliono rappresentare l'innovazione al femminile, "le tante potenzialità che hanno le donne soprattutto nelle discipline tecnologiche e del digitale, ovvero quelle discipline che stanno cambiando il mondo e che purtroppo sono ancora parzialmente inespresse, perché non ci sono ancora abbastanza ragazze che acquisiscono le competenze digitali, e anche coloro che lo fanno non intraprendono una scelta lavorativa in questo settore, non riescono a sfondare il famoso soffitto di cristallo", ha affermato Tiziana Catarci, docente di ingegneria informatica all'università La Sapienza di Roma. (Rer)