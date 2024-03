Stellantis: nuova Alfa Stelvio e Giulia saranno prodotte a Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro di Alfa Romeo sarà una storia tutta italiana. La nuova Stelvio, nel 2025, e la nuova Giulia, nel 2026, saranno concepite, disegnate e prodotte in Italia, nello stabilimento di Cassino, sfruttando le competenze e l’esperienza del team italiano che ha sviluppato le vetture iconiche di Alfa Romeo e la maestria del Centro Stile. Giulia e Stelvio – riferisce una nota – saranno due autentici “gioielli italiani”, esportate in tutto il mondo affermando Alfa Romeo come il marchio premium globale di Stellantis. Le vetture su cui il marchio punta per dimostrare al mondo come Alfa Romeo interpreta la sfida della transizione verso l’elettrico, in totale fedeltà al suo Dna. Giulia e Stelvio saranno vetture d’avanguardia, che porteranno all’esordio tecnologie da primato. Stelvio sarà la prima vettura di Stellantis equipaggiata con le avveniristiche piattaforme tecnologiche Stla Brain e Stla SmartCockpit, la prima vettura basata sulla piattaforma Stla Large in Europa. Stellantis quindi investe con grande forza sull’Italia: Cassino sarà infatti l’unico stabilimento europeo ad essere dotato della piattaforma Stla Large e l’Italia l’unico paese in Europa a produrre vetture su entrambe le piattaforme Stla Large e Stla Medium. (Rin)