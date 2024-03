8 marzo: Fedriga, augurio deve tradursi in politiche che favoriscano partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 marzo "non può fermarsi all'augurio, ma deve tradursi in politiche che possano favorire la partecipazione alla vita democratica, l'equiparazione salariale, la tutela dalla violenza". Lo ha detto oggi a Pordenone il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della firma dell'accordo sui fondi di coesione e sviluppo tra Regione e governo. "Non ti pulisci la coscienza con un fiore", ha aggiunto. "Bisogna raggiungere gli obiettivi che penso il nostro Paese sia perfettamente in grado di ottenere". (Frt)