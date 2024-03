© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa Regione "non può tornare indietro, non può tornare ai comunisti, perché sono comunisti e radicati in un’ideologia nefasta ed anti liberale”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo in occasione della chiusura della campagna elettorale a sostegno di Marco Marsilio, candidato presidente per il centrodestra alla Regione Abruzzo. (Rin)