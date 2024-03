Usa: ex deputato repubblicano George Santos annuncia corsa per tornare al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex deputato repubblicano George Santos, espulso dal Congresso lo scorso anno dopo essere stato accusato di avere mentito agli elettori per ottenere finanziamenti alla sua campagna elettorale, ha annunciato di essere intenzionato a correre per farsi rieleggere nello Stato di New York. Santos, che ieri si è presentato a sorpresa al Congresso per assistere al discorso sullo stato dell’Unione del presidente Joe Biden, ha affermato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X di voler correre per il primo distretto elettorale di Long Island, attualmente occupato dal repubblicano Nick LaLota. “Da quando me ne sono andato, lo Stato di New York non ha avuto veri conservatori tra i suoi rappresentanti”, ha scritto. Santos è stato espulso dal Congresso lo scorso dicembre, dopo che la commissione Etica della Camera dei rappresentanti ha trovato “prove sostanziali” di bugie agli elettori per ottenere finanziamenti alla sua campagna elettorale. (Was)