Usa: ex presidente Honduras colpevole di cospirazione per traffico di droga

- Un tribunale federale statunitense ha stabilito che Juan Orlando Hernandez, ex presidente dell’Honduras, è colpevole di cospirazione per traffico di cocaina negli Stati Uniti e possesso illegale di armi da fuoco, in appoggio all’importazione di narcotici. La sentenza della giuria è arrivata al termine di un processo che ha preso il via il 20 febbraio scorso a Manhattan, dopo che Hernandez è stato estradato negli Usa nell’aprile del 2022. L’ex presidente, salito al potere grazie ai suoi legami con le organizzazioni criminali, avrebbe ricevuto tangenti per milioni di dollari da parte di cartelli attivi in Honduras e in Messico. Tra questi figura anche il cartello messicano di Sinaloa. In cambio, Hernandez ha facilitato il trasporto di grandi quantitativi di cocaina verso gli Stati Uniti. Durante il processo, l’ex presidente ha nuovamente smentito le accuse, affermando di non avere alcun legame con le organizzazioni criminali e accusando i testimoni di essere dei “bugiardi professionisti”. Hernandez si è dichiarato non colpevole nel 2022, dopo essere stato trasferito negli Usa al termine di oltre due mesi di detenzione in un centro di massima sicurezza a Tegucigalpa. (segue) (Was)