Usa: ex presidente Honduras colpevole di cospirazione per traffico di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la giustizia Usa, l’ex presidente avrebbe tra il 2004 e il 2022 avuto un ruolo nelle manovre che hanno portato “molteplici carichi” di cocaina in Honduras, dalla Colombia e dal Venezuela e non solo. La stima è quella di circa 500 mila chilogrammi di sostanze stupefacenti con destino finale proprio gli Stati Uniti. I procuratori del distretto sud di New York accusano Hernandez di aver ricevuto milioni di dollari dai narcotrafficanti in cambio della protezione dei loro affari rispetto alle indagini e alle possibili sentenze della magistratura. A febbraio del 2022, il dipartimento di Stato Usa ha incluso Hernandez nell’elenco “degli attori corrotti e non democratici degli Stati Uniti”, ai sensi della sezione 353 della legge sul coinvolgimento rafforzato degli Stati Uniti e del triangolo settentrionale, che rende le persone elencate non ammissibili al visto d’ingresso negli Stati Uniti. (segue) (Was)