Usa: ex presidente Honduras colpevole di cospirazione per traffico di droga (3)

- “Secondo numerosi e credibili resoconti dei media, Juan Orlando Hernandez ha commesso o facilitato atti di corruzione e narcotraffico e utilizzato i proventi di attività illecite per facilitare campagne politiche. Inoltre, Hernandez è stato identificato per nome in una testimonianza giurata in un procedimento penale federale degli Stati Uniti per aver ricevuto proventi del narcotraffico come parte del finanziamento della sua campagna. Il dipartimento ha incluso Hernandez nell’elenco degli attori corrotti e non democratici il 1 luglio 2021 e ora sta rendendo pubblico questo stato”, si legge nella relativa nota ufficiale. (Was)