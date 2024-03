Usa: Microsoft, hacker russi hanno avuto accesso a nostri sistemi interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker legato al governo russo ha avuto accesso ai sistemi di software di Microsoft. In una comunicazione alle autorità regolamentari, la società fondata da Bill Gates ha fatto riferimento agli attacchi informatici risalenti allo scorso gennaio, aggiungendo che gli hacker hanno utilizzato i dati che hanno rubato da alcune caselle di posta elettronica per accedere “ad alcuni dei sistemi interni” dell’azienda. Gli attacchi informatici sono stati denunciati a gennaio, pochi giorni dopo un incidente analogo ai danni della società Hewlett Packard Enterprise. (Was)