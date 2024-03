© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del campo largo che sostiene il candidato Luciano D’Amico “non devo avere paura io ma l’Abruzzo. Non possono fare un comizio insieme perché non possono salire sullo stesso passo. E dunque non possono fare una Giunta”. Lo ha affermato il candidato del centrodestra alla Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo in occasione della chiusura della campagna elettorale. (Rin)