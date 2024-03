Sanità: Majorino (Pd), su gettonisti tasso di dilettantismo preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tasso di dilettantismo della Regione a guida Fontana - Bertolaso è preoccupante. È indispensabile chiudere la vicenda dei gettonisti, ma occorre riuscire a farlo in modo ineccepibile. Non vorremmo che la giunta Fontana, dopo aver riconosciuto che la sanità lombarda è nell'anarchia, oggi si dedicasse a iniziative assolutamente irrilevanti come il progetto della fantomatica tessera a punti trascurando interventi necessari rispetto a cui andare assolutamente avanti". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino alla notizia della sospensione da parte del Tar della delibera regionale che disponeva lo stop ai medici gettonisti nelle strutture sanitarie della Lombardia.(Com)