Lombardia: Bertolaso, paziente oncologica Bergamo è fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Articoli di giornali e video di politici locali parlano in questi giorni di una paziente oncologica di Bergamo che sarebbe stata costretta a sottoporsi ad esami diagnostici a pagamento, nonostante provvista di esenzione per patologia, a causa dell'indisponibilità di tali prestazioni attraverso il servizio sanitario regionale. "Si grida vergogna e si accusa la Regione - commenta l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - perfino di non rispettare la Costituzione. Se la notizia fosse vera avrebbero ragione a gridare allo scandalo. Ma così non è. Premesso che la Cgil di Bergamo, che in quest'ultimo periodo sta raccogliendo segnalazioni di cittadini e che ha pubblicato la notizia, non ci ha voluto fornire il nominativo della paziente per poter accertare nel merito il reclamo - cosa che fa credere che l'obiettivo non sia risolvere eventuali disservizi ma solo conquistare spazi sui giornali o prestare il fianco a polemiche politiche - siamo andati a verificare se all'interno dell'Ats di Bergamo ci fossero disponibilità per fornire le prestazioni richieste dalla paziente". (segue) (Com)