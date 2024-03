Lombardia: Bertolaso, paziente oncologica Bergamo è fake news (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ebbene - prosegue l'assessore - le abbiamo trovate, semplicemente utilizzando il portale regionale 'Prenota salute'. La prima data disponibile per un'ecografia all'addome è il 7 maggio 2024, l'ecografia alla mammella l'8 marzo 2024, la mammografia il 17 aprile 2024 e l'Rx torace 8 marzo 2024, tutte quindi entro i 120 giorni previsti dalla classe di priorità riportata nelle sue prescrizioni". "Certo - aggiunge Guido Bertolaso - è bene sottolineare, come più volte ricordato, che le prestazioni vengono garantite all'interno dell'Ats e non in una struttura che sceglie il cittadino. Non abbiamo mai nascosto che permangono alcune criticità su alcune visite o esami diagnostici, sui quali stiamo concentrando i nostri sforzi, nonostante le carenze di organico, ma siamo certi che questo non riguardi i controlli per i malati oncologici, che abbiamo sempre garantito, perfino nei periodi più bui della pandemia Covid". "Trovo spregevole - conclude l'assessore Bertolaso - che si faccia campagna elettorale su un argomento così delicato come la salute delle persone". (Com)