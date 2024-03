Ucraina-Russia: Grossi (Aiea), incontri con entrambe le parti contro il rischio di incidente nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è trattato del loro secondo incontro, dopo quello di San Pietroburgo nell’ottobre 2022, e ha avuto luogo un mese dopo che il 7 febbraio il direttore generale Grossi ha attraversato la linea del fronte per recarsi allo Znpp per la quarta volta durante la guerra. Mentre si recava all’impianto, Grossi ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Come ho ripetutamente affermato, devo parlare con entrambe le parti per contribuire a ridurre il pericolo di un incidente nucleare potenzialmente grave che non conoscerebbe confini. Nessuno ha da guadagnare da un disastro nucleare e dobbiamo fare tutto il possibile per prevenirlo. Questo è stato anche il mio messaggio al presidente Putin e ad altri alti funzionari russi questa settimana”, ha detto il direttore generale dopo i suoi incontri nella città russa di Sochi. Durante i suoi colloqui a Sochi, Grossi ha sottolineato ancora una volta che la situazione della sicurezza nucleare nella più grande centrale nucleare d’Europa rimane precaria, con sei dei sette pilastri della sicurezza nucleare da lui delineati all’inizio del conflitto compromessi, totalmente o parzialmente. (segue) (Res)