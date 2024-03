Zimbabwe: dipartimento Usa denuncia arresto ed espulsione funzionari Usaid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha denunciato l'arresto e l'espulsione dal Paese di alcuni funzionari dell'agenzia Usa per lo sviluppo (Usaid) in Zimbabwe, avvenuto il mese scorso, ed il "trattamento aggressivo" da loro subito durante la detenzione e l'allontanamento "forzato". In una nota, il dipartimento ha precisato che i funzionari stavano conducendo una valutazione del contesto di sviluppo e governance nello Zimbabwe. "I membri del gruppo di valutazione sono stati soggetti a trattamento aggressivo, interrogatori e intimidazioni prolungate, a trasporto notturno forzato e non sicuro, detenzione e confinamento notturno e allontanamento forzato dal Paese", si legge nella nota. Queste azioni "contro un team di professionisti dello sviluppo legalmente ammessi nello Zimbabwe per sostenere l’impegno espresso dal governo dello Zimbabwe per la riforma democratica sono vergognose, ingiustificate e inaccettabili", aggiunge la nota, affermando che "il popolo dello Zimbabwe merita di meglio". (Was)