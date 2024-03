Gaza: Save The Children, 18 morti per malnutrizione, i bambini non possono aspettare aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini della Striscia di Gaza “che muoiono di fame e di malattie non possono aspettare il tempo necessario per costruire un porto temporaneo al largo della Striscia, o avere solo la speranza che gli aiuti lanciati dagli aerei li raggiungano”. Lo afferma Save the Children in un comunicato in cui ribadisce l’esigenza di un cessate il fuoco immediato, la ripresa e l'aumento dei finanziamenti per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) e invita il governo israeliano a consentire il flusso illimitato di aiuti a Gaza. “Pur accogliendo con favore gli sforzi volti a fornire maggiori aiuti a Gaza, compreso quello italiano volto a partecipare ai corridoi marittimi, questi metodi alternativi di consegna degli aiuti rischiano di essere costosi, inefficienti e distraggono dalla soluzione principale per salvare la vita dei bambini e delle famiglie a Gaza: un cessate il fuoco immediato e definitivo, l'accesso sicuro e senza restrizioni per gli aiuti umanitari, attraverso tutti i valichi di frontiera e all'interno della Striscia”, si legge nel comunicato. (segue) (Res)