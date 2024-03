Gaza: Save The Children, 18 morti per malnutrizione, i bambini non possono aspettare aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora il ministero della Sanità di Gaza, gestito dal movimento islamista palestinese Hamas “ha registrato la morte di 18 bambini e due adulti per malnutrizione e disidratazione”. Secondo Save the Children con le strutture sanitarie a malapena funzionanti e una minoranza di famiglie in grado di accedere ai servizi, questi numeri sono “solo la punta dell'iceberg”. A febbraio l'organizzazione ha riferito che alcune famiglie sono state costrette a cercare gli avanzi di cibo lasciati dai ratti o a mangiare foglie nel “tentativo disperato di sopravvivere e la situazione si aggrava ad ogni ora che passa”. "I bambini di Gaza non possono ancora aspettare il cibo. Stanno già morendo per malnutrizione e salvare le loro vite è una questione di ore o giorni, non di settimane" ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children per i Territori palestinesi occupati. (segue) (Res)