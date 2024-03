Gaza: Save The Children, 18 morti per malnutrizione, i bambini non possono aspettare aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La negazione dell'assistenza umanitaria è una grave violazione contro i bambini ed è contraria al diritto internazionale umanitario. Da mesi chiediamo un accesso sicuro e libero in tutta Gaza”, prosegue il direttore, spiegando che “esiste già un sistema collaudato per coordinare efficacemente gli aiuti, ma i camion di cibo e medicinali che potrebbero salvare vite umane aspettano ai valichi, mentre i bambini muoiono di fame a pochi chilometri di distanza”. Inoltre, “i lanci aerei di beni, senza alcun coordinamento sul campo per chi li raggiunge, e i corridoi marittimi, come quello annunciato ieri, non sono soluzioni per mantenere in vita i bambini. Né sono sostitutivi di un'assistenza umanitaria senza ostacoli attraverso le rotte terrestri stabilite”. Il governo di Israele e i membri della comunità internazionale “devono facilitare l'ingresso immediato di beni di prima necessità e commerciali, attraverso tutti i valichi di frontiera disponibili e in tutta la Striscia di Gaza”. (Res)