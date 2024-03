Sicurezza: Polizia di Stato premiata al World Summit di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, con la specialità Polizia stradale, ha vinto il premio "Eccellenza nella sicurezza stradale" al World Police Summit che si è svolto a Dubai dal 5 al 7 marzo. Lo riporta un comunicato della Polizia di Stato. L'evento, che ha visto la partecipazione di delegati in rappresentanza dei servizi di polizia di tutto il mondo e più di 250 ditte specializzate nel settore della sicurezza, è stato finalizzato alla condivisione di idee, esperienze, migliori pratiche e strategie innovative per fronteggiare la criminalità e garantire la sicurezza delle comunità. Il premio "Eccellenza nella sicurezza stradale" riconosce gli sforzi e i risultati eccezionali nella promozione di strade più sicure. Riconosce individui, organizzazioni e iniziative che hanno implementato strategie e pratiche innovative per ridurre gli incidenti e migliorare la consapevolezza, l'educazione, l'applicazione e le infrastrutture della sicurezza stradale. (segue) (Com)