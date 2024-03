Sicurezza: Polizia di Stato premiata al World Summit di Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più di 77 anni di storia, dal 1947 e ancora oggi, l'obiettivo primario di questa specialità diventa sempre più ampio, costituendo un presidio operativo volto a garantire l'esercizio della libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza. Dalla sua nascita la Polizia stradale ha svolto incessantemente la propria attività con professionalità e dedizione, entrando ormai a far parte del tessuto sociale del Paese, grazie anche alla costante attività di assistenza ai cittadini e di soccorso alle persone in pericolo, anche in occasione di calamità naturali. Il tributo offerto dalla Polizia stradale nello svolgimento delle sue attività quotidiane è stato tristemente generoso: gli uomini e le donne della Polizia stradale, infatti, rappresentano circa il 10 per cento degli organici della Polizia di Stato e costituiscono il 50 per cento dei caduti in servizio. (Com)