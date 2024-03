Agroalimentare: Lollobrigida, da cabina di regia ottimo lavoro, casi criticità marginali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia sui controlli agroalimentari, "che ringrazio per il lavoro di coordinamento con le forze impegnate in queste attività, sta facendo un ottimo lavoro e si cominciano a vedere gli esiti". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. "Operiamo quotidianamente a garanzia dei prodotti agroalimentari italiani, in modo puntuale e non oppressivo per le aziende - ha aggiunto -. Questo ci permette di garantire i produttori onesti e tutelarli da quanti dall'estero immettono prodotti non conformi. I numeri dei controlli, che emergono dal report settimanale redatto dalla cabina di regia, dimostrano che i casi di criticità rispetto alla qualità dei nostri prodotti sono delle eccezioni marginali e grazie all'aumento dei controlli voluto dal governo Meloni, in Italia non c'è spazio per chi viola la legge". Dal 29 febbraio al 7 marzo - comunica il ministero in una nota - sono stati eseguiti 29 controlli e verificati 27 operatori, per un totale 30 mila tonnellate di merci, tra grano e prodotti agroalimentari, nei porti di Livorno, Salerno, Bari, Brindisi, Palermo, Pozzallo (Rg) e Olbia con il coordinamento dell'Icqrf, in cooperazione con la capitaneria di porto, i carabinieri del reparto Tutela agroalimentare e la Guardia di finanza. (segue) (Com)