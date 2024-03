Abruzzo: presidente Anci incontra sindacati su rischi chiusura sportelli e ridimensionamento territoriale Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, ha ricevuto oggi i rappresentanti sindacali di Slp Cisl, Slc Cgil e Uil Poste per un confronto sul processo di cessione sul mercato di una seconda tranche di Poste Italiane. Un processo rispetto al quale i sindacati di categoria hanno espresso forti preoccupazioni, relative soprattutto al rischio della futura chiusura di uffici, sportelli e posti di lavoro, e rispetto al quale D'Alberto si è impegnato a promuovere, subito dopo le elezioni, una cabina di coordinamento con il nuovo governo regionale, le sigle sindacali, i parlamentari abruzzesi e tutte le istituzioni del territorio con l'obiettivo di avviare un confronto con il governo che vada nella direzione di tutelare un patrimonio della collettività, quale Poste Italiane, e il suo valore di servizi universalistico sul territorio. "In questi anni, come Anci, tutte le nostre iniziative sono andate nella direzione di garantire diritti e servizi su tutto il territorio nazionale. Un percorso che abbiamo fatto insieme e nel confronto costante con le parti sociali. D'altro canto lo stesso spirito del Pnrr, così come dello stesso progetto Polis, finanziato proprio sul piano di ripresa e resilienza e che le Poste stanno portando avanti, è quello di accorciare le distanze – ha evidenziato D'Alberto – mentre la decisione del governo di cedere sul mercato ulteriori quote di Poste va in una direzione del tutto contraria. (segue) (Gru)