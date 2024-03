8 marzo: vicepresidente Lazio, a breve bando per sostenere imprenditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio presto lancerà un bando sull'imprenditoria femminile. "A breve ci sarà una iniziativa importante per sostenere l'imprenditoria femminile, sia per le donne che hanno già un'azienda, una impresa o un progetto, sia per quelle che vogliono aprirsi al mondo dell'impresa. Sono fondi del Fesr, quindi una dotazione finanziaria importante e sarà attiva a partire dalle prossime settimane". Lo ha detto la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a margine dell'iniziativa "Donne, Innovazione, Futuro", nel Centro Studi Americani, a Roma. "Quella di oggi - ha aggiunto - è l'opportunità per incontrarsi, fare squadra e condividere esperienze imprenditoriali di successo. C'è molta innovazione, creatività, digitalizzazione e ricerca. Quindi donne che guardano al futuro e a quell'eccellenza di cui devono diventare sempre più protagoniste", ha concluso.(Rer)