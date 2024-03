8 Marzo: Belvedere di Palazzo Lombardia "sold out" per la festa della donna - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha fatto registrare un nuovo "sold out" l'iniziativa della Regione di aprire le porte di Palazzo Lombardia in occasione della Giornata internazionale della donna. Al Belvedere del 39esimo piano, allestito a tinte gialle, dalle ore 18 alle 22 i visitatori che hanno aderito all'iniziativa si sono alternati per celebrare in maniera originale la "Festa della Donna". Sul maxischermo del Belvedere si sono alternate dieci frasi celebri sull'universo femminile, pronunciate da altrettante donne protagoniste della storia passata e recente. Infine, stasera i Belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, saranno illuminati con il colore giallo, colore simbolo della Giornata. (Foto: Lombardia Notizie) (Com)