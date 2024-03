8 marzo: Tassinari (Lazio Innova), nel Lazio 250 startup innovative femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono circa 250 le startup innovative femminili. "L'imprenditoria femminile innovativa è un altro dei pilastri fondamentali su cui si deve sviluppare la sostenibilità e l'evoluzione dell'economia laziale, che ha bisogno delle energie e del talento delle donne. Donne che si mettono in campo e che non hanno paura anche in settori dove sono generalmente sottorappresentate". Lo ha detto Laura Tassinari, direttore operativo di Lazio Innova, nel corso della presentazione dell'iniziativa "Donne, Innovazione, Futuro", nel Centro Studi Americani, a Roma. L'iniziativa di oggi "è una celebrazione della Giornata internazionale delle donne vista da un'altra prospettiva. È una festa delle donne che si stanno spendendo e mettendo in campo le loro energie per lo sviluppo del nostro territorio e lo vogliono fare a partire dalle competenze cruciali per esprimere il loro talento in settori dove sono sottorappresentate", aggiunge Tassinari. (segue) (Rer)