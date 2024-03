8 marzo: Tassinari (Lazio Innova), nel Lazio 250 startup innovative femminili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, "sono competenze cruciali per le donne in questo momento in cui l'intelligenza artificiale è una tecnologia pervasiva e che ha bisogno di essere sviluppata dalle donne - ha proseguito Laura Tassinari, direttore operativo di Lazio Innova -. Un'intelligenza in grado di prendere decisioni autonome e di creare contenuti non può essere solo patrimonio degli uomini. In questi giorni escono tanti numeri. Spesso si vede il numero 15. Il 15 per cento è la percentuale di donne che studiano discipline Stem, scienze tecnologie, ingegneria e matematica. Il 15 per cento sono le donne che occupano professioni tecniche in organizzazioni e strutture di qualsiasi tipo. Il 15 per cento è anche il gender pay gap delle donne che occupano quelle posizioni. A parità di ruolo la paga oraria delle donne è del 15 per cento in meno rispetto agli uomini. Il 15 per cento, infine, è anche il delta tra la media delle donne occupate nell'eurozona e il tasso di occupazione delle donne in Italia. Un numero fatale. Bisogna essere ancora femministe per non vedere più una cosa così. Ce la possiamo fare", ha concluso Tassinari. (Rer)