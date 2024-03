Gaza: rapporto Onu, 8 mila pazienti devono uscire dalla Striscia per cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 8 mila i pazienti che necessitano di essere evacuati dalla Striscia di Gaza per ragioni mediche. Lo rende noto l'ultimo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), precisando che questo numero include più di sei mila pazienti con traumi e due mila pazienti con gravi condizioni croniche, come il cancro. Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che dei 36 ospedali di Gaza, 12 sono parzialmente funzionanti, uno è minimamente funzionante e 23 non funzionano. Solo 20 delle 80 strutture sanitarie primarie di Gaza sono attualmente funzionanti. L'accesso delle squadre mediche di emergenza agli ospedali nel nord di Gaza "non è stato possibile" e le autorità israeliane hanno autorizzato solo sei delle 24 missioni previste a febbraio. (Res)