Roma: La Russa, Parenzo contestato a La Sapienza da giovani di centri sociali, solidarietà

- "Esprimo la mia ferma condanna per quanto avvenuto alla Sapienza dove alcuni giovani dei centri sociali hanno violentemente contestato il giornalista David Parenzo impedendogli di prendere la parola al convegno organizzato dal movimento studentesco Azione universitaria". Lo comunica in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Si tratta di un episodio molto grave avvenuto oltretutto laddove il confronto tra idee diverse dovrebbe essere sempre promosso e tutelato. A David Parenzo la mia sincera solidarietà", conclude. (Com)