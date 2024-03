Migranti: Radicali, domani sit-in al centro di Ponte Galeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Radicali Italiani, Matteo Hallissey, insieme alla segretaria di Radicali Roma, Eva Vittoria Cammerino, saranno domani, alle ore 11, di fronte al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma per protestare contro la continua violazione dei diritti fondamentali delle persone trattenute. "I Cpr sono, purtroppo, i luoghi del degrado, strutture fatiscenti con servizi sanitari e igienici disumani. Domani saremo di fronte al Cpr di Ponte Galeria per ribadire ancora una volta che il tempo è scaduto, che non è più possibile rimandare una decisione che appare ovvia: chiudere immediatamente i Cpr perché rappresentano esclusivamente il drammatico paradigma di un'emergenza continua". Lo dichiarano in una nota Matteo Hallissey, segretario Radicali Italiani, Eva Vittoria Cammerino, segretario Radicali Roma. (Com)