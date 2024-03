Ex Ilva: Gambardella (Uilm), da governo e commissari ci aspettiamo massimo impegno anche su Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro di oggi nello stabilimento di Genova dell’ex Ilva “abbiamo chiesto al ministro Urso e ai commissari straordinari la stessa massima attenzione che si sta dedicando allo stabilimento di Taranto”. Lo dichiara in una nota Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm. “Anche nel sito ligure è necessario verificare, quanto prima, lo stato effettivo degli impianti ed il loro fabbisogno manutentivo per intervenire e rimetterli in efficienza, per essere pronti per quando ci sarà la risalita produttiva a Taranto. Riteniamo positivo l’impegno dei commissari che fin da subito si sono adoperati per poter provare a invertire un declino ormai segnato, mettendosi subito al lavoro per capire dove intervenire", sottolinea. (segue) (Rin)