Ex Ilva: Gambardella (Uilm), da governo e commissari ci aspettiamo massimo impegno anche su Genova (2)

- "Anche a Genova la gestione ArcelorMittal ha fatto danni enormi. Riteniamo che si debbano accertare le responsabilità, a tutti i livelli, anche per il disastro industriale dell’ex Ilva di Genova. Per quanto riguarda le aree disponibili nell’ex Ilva, auspichiamo che, se e quando si aprirà una discussione di merito, si possa mantenerne la vocazione industriale. In definitiva, prima di immaginare qualsiasi prospettiva, riteniamo che rappresenti la priorità assicurare in brevissimo tempo tutte le risorse economiche necessarie per garantire la continuità produttiva ed il successivo rilancio industriale”, aggiunge. (Rin)