8 marzo: Capone (Ugl), premiate 10 donne che si sono affermate nonostante le difficoltà

18 ottobre 2021

- Oggi “abbiamo premiato dieci donne che, malgrado le difficoltà e gli ostacoli che pone il mondo maschile del lavoro, si sono affermate”. Lo ha detto il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone, nel corso dell'evento "Donne di lavori, donne di valori" tenutosi a Roma al centro congressi Roma eventi “Fontana di Trevi”. “Io credo che la maggior parte delle donne debba avere la possibilità di affermarsi, ma anche di completare il proprio percorso di madri e di mogli, se lo vogliono”, ha precisato Capone, per cui “se sono 20 anni che si parla della conciliazione” femminile “dei tempi della vita e dei tempi del lavoro, allora non è stato fatto abbastanza. Dobbiamo fare uno sforzo per superare e per far superare alla società i pregiudizi che abbiamo ereditato”, ha concluso.(Rin)