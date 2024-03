Fvg: Rizzetto (Fd’I), con fondi coesione e sviluppo si apre nuova pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma dell'accordo sul Fondo di coesione e sviluppo tra il governo e la regione Friuli Venezia Giulia si apre una pagina nuova per il territorio regionale. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, commentando la firma dell’accordo avvenuta oggi a Pordenone. “Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, per la presenza in Friuli Venezia Giulia e per il lavoro decisivo sullo stato dei fondi di Sviluppo e coesione, che ci consentiranno di abbattere il divario tra i territori. Grazie al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per questo accordo che prevede lo sblocco per il Friuli Venezia Giulia di 190 milioni di euro per svariati interventi che sono prioritari oltre che strategici, come la messa in sicurezza del territorio, la mobilità sostenibile e il rafforzamento della struttura idrica. Siamo vincenti sia come Regione sia come Paese – prosegue Rizzetto - e il merito è del presidente Meloni e di questo governo, che hanno rimesso al centro della loro azione le famiglie, i lavoratori e le imprese, oltre ad averci restituito dignità a livello internazionale”. (Frt)