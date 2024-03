I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: “Al Jazeera”, cinque persone morte per lancio difettoso di aiuti umanitari - Cinque persone sono morte a seguito di un lancio aereo difettoso di aiuti umanitari su Gaza City, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. Secondo le informazioni preliminari, il paracadute utilizzato per lanciare gli aiuti non si è aperto, facendo cadere i pacchi sulle persone che si stavano radunando per ricevere le forniture. Al momento non è noto a quale Paese appartenesse l'aereo da cui sono stati paracadutati quegli aiuti. Come riporta "Al Jazeera”, delle cinque vittime due sono morte sul colpo schiacciate dai pacchi, mentre le altre tre sono rimaste gravemente ferite e sono successivamente decedute in ospedale. (segue) (Res)