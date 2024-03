© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Unrwa, 95 per cento donne incinte deve affrontare una "grave povertà alimentare" - Le condizioni nella Striscia di Gaza sono particolarmente gravi per le donne incinte e in allattamento, il 95 per cento delle quali si trova ad affrontare una "grave povertà alimentare". Lo ha riferito l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) su X, sottolineando che le donne e i minori palestinesi stanno sopportando il peso della grave carenza di cibo a Gaza. "Le madri spesso restano senza cibo per nutrire le proprie famiglie", ha dichiarato l'Unrwa, aggiungendo che "quasi nove donne su dieci trovano più difficile accedere al cibo rispetto agli uomini". La mancanza di cibo a Gaza ha gettato quasi tutti i suoi 2,2 milioni di abitanti in uno stato di "crisi", aveva riferito l'Onu a fine febbraio, aggiungendo che si tratta della "più alta percentuale di insicurezza alimentare acuta mai classificata". (segue) (Res)