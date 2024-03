© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Ukmto segnala incidente a 50 miglia nautiche da Aden - Un incidente è stato registrato nel Mar Rosso a circa 50 miglia nautiche a sud-est dalla città di Aden, nello Yemen. Lo ha reso noto su X l'Agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto), spiegando di aver ricevuto un rapporto in merito. “Le autorità stanno indagando”, ha aggiunto l’Ukmto, invitando le navi in transito a prestare attenzione e segnalare eventuali azioni sospette. (segue) (Res)