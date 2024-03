I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ambasciatore Prunas ribadisce design made in Italy nel mobile e nell’edilizia - In occasione dell'Interior design day 2024, l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, ha evidenziato come "il design Made in Italy sia rappresentato oggi a buon diritto non solo dal mobile, ma anche da tutti quegli elementi base dell'edilizia: materiali, rivestimenti, finiture, attrezzature tecniche, in grado di rappresentare soluzioni innovative, che coniugano bellezza, forma e funzionalità". Secondo il diplomatico, "le aziende italiane sono alla continua ricerca della innovazione, con una grande attenzione alle scelte materiche e alla cura al dettaglio, con materiali che guardano al futuro, progetti che coniugano il design alle eccellenze manifatturiere. Senza dimenticare che dietro ogni azienda di design ci sono persone, famiglie, competenze, storia". Ne è esempio l'industria ceramica, una delle protagoniste della mostra, organizzata da Ice agenzia Tunisi, a Gammart, con piastrelle che rappresentano l'innovazione del prodotto attraverso vari aspetti: quello artistico-creativo, con esempi della trasformazione nel tempo delle piastrelle in formati, colorazioni e design; ma anche quello tecnologico a conferma del continuo processo innovativo. Vale la pena ricordare che il settore arredamento in Italia conta oggi oltre 70.000 imprese e 293.700 occupati, la Filiera Legno-Arredo rappresenta nel suo totale il 4,7 per cento del fatturato manifatturiero italiano, il 15 per cento delle imprese, il 7,7 per cento degli addetti. Il fatturato complessivo del settore nel 2023 è pari a circa 52,6 miliardi, relativi ai due macrosistemi Legno (24,6 miliardi) e Arredo-Illuminotecnica (28 miliardi). (segue) (Res)